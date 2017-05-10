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Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге (Германия).

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, передает УНИАН.

«Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита «двадцатки» в Германии в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они повидаются в июле», - сказал Лавров.

Напомним, сегодня в Вашингтоне без участия прессы состоялись переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

 
ForUm

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