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Франция требует привлечь к ответственности виновных в сексуальных домогательствах к наблюдателю ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в заявлении спикера МИД Франции, распространенном посольством Франции в Украине.

«Новый инцидент в отношении патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине имел место 5 мая вблизи Петровского (Донецкая область). Наблюдатели ОБСЕ получили угрозы со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Франция решительно осуждает любые препятствия надлежащей работе миссии ОБСЕ, в частности умышленные и систематические запугивания в ее адрес со стороны членов НВФ. «Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия», - сказано в нем.

«Мы призываем все стороны конфликта, и особенно сепаратистов, гарантировать миссии ОБСЕ свободный, беспрепятственный и безопасный доступ к ее зоне ответственности, а также приобщиться к выполнению Минских договоренностей, которые составляют единственный путь к решению конфликта. Франция и Германия в рамках «нормандского формата» будут прилагать всех усилий для достижения этой цели», - отмечается в заявлении.
ForUm

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