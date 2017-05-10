также в разделеОбщество
Нацсовет отчитал два канала из-за брутальных реплик 13
Главу «Укравтодора» вызвали в Сейм Польши по делу финансовой пирамиды 35
Главу полиции Мелитополя отстранили из-за «незамеченных» георгиевских лент 46
ГПУ просит заочно расследовать дело луганского сепаратиста 6
Кириленко допустил, что заявление Amnesty о задержаниях 9 мая написали в Кремле 40
Назначен новый глава полиции Днепропетровщины 46
Львовский мусор продолжают возить в волынские леса 16
В столичном Парке Славы предстоятель УПЦ и многочисленные верующие молились за погибших воинов 17
Франция требует наказать членов НВФ за сексуальное насилие на Донбассе 45
Прокуратура начала расследовать действия полиции 9 мая в Днипре 58
В Николаеве подрались афганцы, «азовцы» и бойцы АТО 119
Полицию обвинили в превышении полномочий во время задержания ОУНовцев 60
Синоптики объяснили «аномальный» снегопад среди мая 86
За минувшие сутки погиб 1 боец АТО, еще 4 – ранены 16
НАБУ просит 12 лет тюрьмы для двух киевских налоговиков 28
По факту столкновений 9 мая в Украине завели 8 уголовных дел 31
Адвокаты «торнадовцев» обжаловали приговоры 18
СБУ выявила в рядах ВСУ контрактника, воевавшего на стороне НВФ 38

Во время всех майских праздников сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали 1 тыс. человек за незаконное пересечение границы, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что всего в период с 28 апреля по 9 мая пограничниками было оформлено около 2,7 миллиона человек и почти 600 тыс. транспортных средств. Также во время праздников было реализовано более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов и по разным причинам отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам Российской Федерации.

Кроме того, по данным ведомства, в этот период сотрудниками Госпогранслужбы задержаны почти 1000 человек за незаконное пересечение государственной границы, из которых 27 – нелегальные мигранты, обнаружено при незаконном перемещении через границу 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях приостановлено перемещение наркотических и психотропных веществ, а также прекращено незаконное перемещение товаров и грузов на общую сумму более 3 миллионов гривен.

Также подчеркивается, что во время майских праздников сотрудниками Госпогранслужбы оформлено 982 членов команд участников международного песенного конкурса «Евровидение-2017» и 87 участников Чемпионата мира по мотокроссу.

«Для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе пограничники обеспечивали круглосуточное дежурство ситуативных групп и активно взаимодействовали со Службой безопасности Украины, Национальной полицией Украины, подразделениями Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другими структурами», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года