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В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала военнослужащего-контрактника одного из подразделений Вооруженных сил Украины, который ранее воевал на стороне незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленник, который имел боевой опыт, полученный во время службы в Афганистане, присоединился к террористической организации «ДНР» в июле 2014 года под влиянием пророссийской пропаганды. Как артиллерист участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов Снежное, Дмитровка и Иловайск. В августе 2014 был ранен. После выхода из больницы боевик вернулся в свою группировку. Прошел обучение под руководством российских военных представителей по прозвищу «Терек» и «Урал». Воевал под Дебальцево», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, весной 2015 года террорист якобы разочаровался в идеях «Новороссии» и уехал в Россию, где проживает его сестра. «Чтобы попасть в РФ, воспользовался удостоверением участника так называемого «ополчения ДНР» за подписью террориста Стрелкова», – подчеркнули в СБУ.

«Из-за трудного финансового положения весной 2016 года боевик решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Он был направлен в одно из подразделений, которое участвует в проведении антитеррористической операции, и был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины», – отметили в спецслужбе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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