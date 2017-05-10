также в разделеОбщество
Украинский стартап привлек более $100 миллионов инвестиций 3
После столкновений в Днипре задержаны 25 человек 11
Смолий начнет исполнять обязанности главы НБУ с 11 мая 10
Мэр Днипра решил прекратить финансирование «ветеранских» организаций 41
Победители первого финала «Евровидения» провели жеребьевку 39
Стычки на 9 мая: Аваков уволил руководителей полиции Днипра и области 141
У Авакова считают, что в Днипре полиция превысила полномочия 113
Луценко: Виновные в сотрудничестве полиции с «титушками» в Днипре будут наказаны 376
Обострение в зоне АТО: 70 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 40
В Днипре проведут служебное расследование действий полиции 9 мая 110
Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2017» 1623
Полиция: Во время массовых мероприятий задержаны 50 человек 172
В Запорожье на акцию «Бессметный полк» пришли с портретами героев «Игры престолов» 252
Столкновения в Днипре: 14 человек пострадали, 15 – задержаны 140
В оккупированном Донецке провели военный парад 2685
На акциях к 9 мая в Украине пострадали 8 полицейских 79
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло 794
В Украине во время массовых акций задержали 45 человек 130

На оккупированной части Донецкой области член незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной «ДНР», выстрелив из автомата, не пропустил наблюдателей СММ ОБСЕ в село Сосновское, сообщается в отчете миссии на сайте ОБСЕ.  

«8 мая на блокпосте, расположенном на восточной окраине подконтрольного «ДНР» с. Сосновское (35 км к северо-востоку от Мариуполя), вооруженный автоматом (АК-47) мужчина требовал, чтобы патруль Миссии покинул этот район, после чего сделал один выстрел в воздух приблизительно в 50 м от наблюдателей», – говорится в сообщении.

В миссии отметили, что патруль СММ отъехал примерно на 300 м, после чего другой вооруженный мужчина сообщил наблюдателям, что патруль миссии должен покинуть эту местность, поскольку с западной стороны блокпоста ведутся работы по извлечению неразорвавшихся боеприпасов. «Наблюдатели больше не возвращались в этот район. Миссия проинформировала об этом СЦКК, а также обратилась в Совместный центр с запросом разобраться с этим инцидентом», – сказано в сообщении.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года