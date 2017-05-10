На оккупированной части Донецкой области член незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной «ДНР», выстрелив из автомата, не пропустил наблюдателей СММ ОБСЕ в село Сосновское, сообщается в отчете миссии на сайте ОБСЕ.

«8 мая на блокпосте, расположенном на восточной окраине подконтрольного «ДНР» с. Сосновское (35 км к северо-востоку от Мариуполя), вооруженный автоматом (АК-47) мужчина требовал, чтобы патруль Миссии покинул этот район, после чего сделал один выстрел в воздух приблизительно в 50 м от наблюдателей», – говорится в сообщении.

В миссии отметили, что патруль СММ отъехал примерно на 300 м, после чего другой вооруженный мужчина сообщил наблюдателям, что патруль миссии должен покинуть эту местность, поскольку с западной стороны блокпоста ведутся работы по извлечению неразорвавшихся боеприпасов. «Наблюдатели больше не возвращались в этот район. Миссия проинформировала об этом СЦКК, а также обратилась в Совместный центр с запросом разобраться с этим инцидентом», – сказано в сообщении.