За минувшие сутки враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских военных, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции возле Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. По защитникам Троицкого и Новгородского бил из минометов калибра 82 мм, а гранатометы различных систем применял в районе Каменки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям неподалеку Зайцево. Защитников Мироновского и Луганского обстреливал из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.

На приморском направлении, по данным штаба, из 120-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов враг накрывал огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино. По морским пехотинцам в районе Водяного бил из вооружения танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120 мм обстреливал защитников Лебединского и Новотроицкого, а по защитникам Марьинкы бил из 82 мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие применял в Чермалыке и Гнутово, а автоматические гранатометы – вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия обстрелял опорные пункты наших войск возле Гранитного и Богдановки. В районе Павлополя активизировались вражеские снайперы.

Также сообщается, что на луганском направлении из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем применяли по опорным пунктам неподалеку Крымского. Защитников Новоалександровки обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новозвановки били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов противник открывал огонь в сторону наших позиций возле Валуйского, а из стрелкового оружия – возле Станицы Луганской.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», – сказано в сообщении.