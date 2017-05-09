За минувшие сутки враг 50 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских войск, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще девять – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО напряженная. Российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. На донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по позициям сил АТО возле Каменки. Огнем 120-миллиметровых минометов накрывал защитников Невельского и Троицкого, а по защитникам Луганского бил из гранатометов различных систем. Из 120-ти и 82-миллиметровых минометов и гранатометов враг обстреливал позиции в Верхнеторецком. По опорным пунктам вблизи Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям неподалеку населенных пунктов Зайцево и Пески враг применял 82-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал защитников Новгородского», – говорится в сообщении.

На приморском направлении, по данным штаба, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции возле Павлополя. Артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие противник применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам морских пехотинцев под Водяным. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по защитникам Красногоровки, а из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов противник бил по позициям неподалеку Марьинки. Из стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты возле Гранитного. В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

Также отмечается, что на луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новозвановки. 120-миллиметровые минометы и автоматические гранатометы противник применил вблизи Крымского, а из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам под Троицким. Из противотанковых гранатометов враг вел огонь по позициям возле населенного пункта Желтое. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие противник применял по защитникам Станицы Луганской и Валуйского, а из стрелкового оружия обстреливал опорные пункты в районе Донца.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», – сказано в сообщении.