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В Киеве состоялся тестовый рейс «речного трамвайчика», который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса «Евровидение» – возле станции метро «Левобережная». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Проинспектировал готовность речной инфраструктуры к регулярным рейсам замминистра Юрий Лавренюк вместе с представителями Киевской городской государственной администрации и руководством ГП «Администрация речных портов».

«Было отремонтировано ряд пароходов, причальные стенки. Сейчас Министерство инфраструктуры работает над восстановлением полноценного пассажирского сообщения по Днепру. Маршрут «речного трамвайчика» будет пролегать от причала №10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала «Никольская Слободка» (возле Международного Выставочного Центра). Точный график движения будет создан с учетом мероприятий песенного конкурса, который начнется в Киеве уже 7 мая», - сказал Лавренюк.

Стоимость билета в 1 сторону составит 50 грн, в 2 стороны – 80 грн. Проезд аккредитованных лиц и болельщиков с билетами – бесплатный.

С графиком движения трамвайчика можно ознакомиться здесь.
ForUm

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