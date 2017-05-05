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Российский корабль в районе Скадовска совершил попытку захвата украинского спасательного катера, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«24 апреля во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море в районе Скадовске штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна», - говорится в сообщении.

Корабли РФ, базирующиеся в аннексированном Россией Крыму, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием «застопорить ход и леь в дрейф».

Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что экипаж спасательного катера будет награжден за их профессионализм. 
ForUm

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