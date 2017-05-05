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ПАО «Укрзализныця» увеличила составы пригородных электропоездов в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба компании, такое решение принято с учетом пожеланий пассажиров.

Так, сегодня, 5 мая, в рейсы дополнительно отправились более 80 вагонов. Сейчас 22 поезда курсируют составом по 8 вагонов, 2 поезда – по 10 вагонов, 1 поезд – 7 вагонов и 9 поездов – в шестивагонном составе.

На протяжении последних двух недель ПАО «Укрзализныця» за счет проведения

дополнительных ремонтов увеличила количество вагонов в поездах, курсирующих в пригородном сообщении Киевского и Фастовского направлений. Если по состоянию на 24 апреля по указанным направлениям курсировало 23 поезда по 6 вагонов, то к 5 мая шестивагонных поездов осталось только 9, в остальных – количество вагонов увеличено.

«Содержание пригородного сектора – дорогое удовольствие для железнодорожников,

учитывая убыточность таких перевозок. Вызывает удивление бездействие местных властей в вопросе компенсации расходов на перевозку пассажиров льготных категорий», - прокомментировал директор по пассажирским перевозкам и сервиса «Укрзализныци» Игорь Романкив.

Железнодорожники ожидают ответственного отношения к организации перевозочного процесса всех его участников. «Призываем пассажиров быть честными, покупать билеты, а если есть льгота, то в кассе оформлять льготный проездной документ. Мы же, в свою очередь, будем реагировать на спрос, ориентируясь на статистику количества проданных билетов», - добавил Романкив.

По его словам, местные органы самоуправления не желают конструктивного диалога. «Поэтому имеем большие долги за перевозку льготников. Например, в Киеве за четыре месяца 2017 года перевезено льготников на 15,8 млн грн, а не компенсировано ни копейки, в Киевской области предоставили услуг на 16,6 млн грн, а компенсации получили только 61 тыс. грн», - отметил он.
ForUm

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