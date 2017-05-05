В Киеве после реконструкции открылся фонтанный комплекс «Малые» и «Большие» чаши на Майдане Незалежности, который не работал три года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Фонтан, который был поврежден во время Революции Достоинства, фактически сделан заново. Во время реконструкции заменили насосное оборудование, проложили новые сети, заменили гранитные элементы, ограждающие конструкции, установили автоматику. Фонтан будет оснащен и системой видеонаблюдения - 10-ю камерами видеонаблюдения.

Во время реконструкции установлено 75 насосных агрегатов, 18 акустических систем, более 600 светодиодных светильников. Высота самой высокой струи воды «Большого» фонтана - до 35 метров, в центре «Малых» фонтанов - 15 метров. Большинство из установленного при реконструкции оборудования - украинского производства. Насосы и некоторое оборудование - из Германии и Дании.

Фонтан свето-музыкальный. Здесь будет играть в основном классическая музыка и композиции, которые избрали киевляне во время голосования.

Он будет работать ежедневно, кроме понедельника (санитарный день). А свето-музыкальное шоу ждет киевлян и гостей города с 21:00 до 23:00.