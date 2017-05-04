В палате представителей Конгресса США запретили Украине тратить выделяемые украинской армии деньги на полк «Азов». Об этом говорится в тексте обнародованного на сайте ведомства документа.

«Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи полку «Азов», - говорится в тексте документа, который был принят нижней палатой Конгресса, сообщает LIGA.net.

4 мая 2017 года Палата представителей США утвердила бюджет на текущий финансовый год, а также бюджет на финансирование спецслужб на период до 30 сентября.

Согласно документу, США выделяют Украине $150 млн на нужды армии.