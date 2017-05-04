Пятерых владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях задержала в апреле Служба безопасности Украины в разных регионах страны, сообщшет пресс-центр СБУ.

«По заданию своих кураторов из российских спецслужб жители Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областей распространяли накануне майских праздников призывы к радикализации общественных акций по случаю 1 ,2, 8 и 9 мая, а также пытались использовать социальные сети для инициирования массовых беспорядков», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во всех случаях возбуждены уголовные производства по ст. 109, 110 и 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.