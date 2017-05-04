«Военный трибунал» «ДНР» осудил донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Об этом сообщил его сын Александр в Facebook.

«Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Козловский – особенно неблагонадежный гражданин, поскольку он имел контакты с рядом запрещенных в «ДНР» организаций, в частности, членами партии «Свобода» в 2014 году. Остается надеяться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций в процессе освобождения Игоря Козловского», - написал он.

Стоит отметить, что при этом, ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид не стали смягчающими обстоятельствами.

Александр Козловский поблагодарил всех, кто приобщился к акции в поддержку его отца.

Напомним, известный историк и религиовед Козловский был задержан по подозрению в «шпионаже» в оккупированном Донецке 27 января 2016 года. В марте глава СБУ Василий Грицак заверил, что Козловского внесут в списки граждан, подлежащим обмену.