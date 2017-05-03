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В районе Светлодарской дуги, спасая раненого сослуживца, погибли трое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.  

«Трое наших ребят, спасая своего раненого побратима, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что командованием части сразу был организован поиск наших военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника.

«В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих. Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, что не соответствует действительности», – подчеркнули в пресс-центре.
ForUm

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