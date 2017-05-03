Главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась в начале оккупации Россией Крыма, о которой рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

Это следует из решения судьи Печерского райсуда Бортнической от 13 апреля, которым военной прокуратуре предоставлен доступ к определенным документам Генерального штаба, сообщает «Украинская правда».

Расследование проводится в рамках общего дела о захвате Россией Крыма.

«Досудебным расследования установлено, что 12.04.2017 в СМИ вышло интервью должностных лиц Генштаба, в котором содержится информация о фактах составления и попытки использования в 2014 году замысла, согласно условиям которого осуществлялись действия, направленные на использование военной авиации и, как следствие проведение десантной операции на территории АР Крым для деоккупации последней от Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в решении суда.

«Наряду с этим, в указанном интервью сказано, что замысел не реализован в связи с препятствиями, искусственно созданными отдельными должностными лицами Министерства обороны Украины», - говорится в постановлении суда в части, где прокуроры мотивируют свою просьбу.

По мнению прокуроров, в указанных документах могут содержаться сведения, подлежащие доказыванию в уголовном производстве, в связи с чем возникла необходимость получить доступ к документам, которые находятся в Генштабе ВСУ за период с 24.02.2014 по 10.03.2014.

Речь идет о решенииях начальника Генштаба ВСУ и министра обороны, распоряжениях, планах операций и учений, приказах, замыслов, боевых распоряжениях, директив по их проведению и реализации, а также отмене, переписка между СНБО, Генштабом, Минобороны, Администрацией Президента, Кабинетом Министров, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими военными формированиями в отношении осуществления деоккупации АР Крым.

Указанные документы имеют гриф ограничения доступа.

В судебном заседании следователь Роман Заяц ссылался на достаточность оснований считать, что в указанных документах содержатся сведения, имеющие существенное значение для установления всех обстоятельств в уголовном производстве.

Судья удовлетворил ходатайство и позволил выемку документов, в том числе материальных и магнитных носителей секретной информации, а именно решений начальника Генштаба ВСУ и министра обороны и упомянутых в ходатайстве прокурора учреждений.

Срок действия постановления длится месяц.

Напомним, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий.