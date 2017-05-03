Украинская певица Джамала, победившая на «Евровидении-2016», получит за выступление во время нынешнего конкурса 985,5 тыс. грн.

Соответствующая информация обнародована на портале госзакупок ProZorro.

В такую сумму заказчик ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» оценил выступление певицы в интервальных актах «Евровидения».

Победительница «Евровидения-2004» Руслана получит за свое выступление 393 652 грн.

На выступление в финале группы Onuka с Национальным академическим оркестром народных инструментов предусмотрены 213 тыс. грн. При этом певица Наталья Жижченко и музыканты Onuka из этой суммы получат 45 тыс. грн.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.