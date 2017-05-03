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Прокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц таможенного поста «Солотвино» Закарпатской таможни ГФС, которые позволили вывезти с территории Украины в Румынию незадекларированных 400 тысяч долларов. 

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что таможенники ТП «Солотвино», злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом таможенное оформление автомобиля Maserati, который двигался из Украины в Румынию.

«Вследствие таких незаконных действий сотрудников таможни на территорию Румынии без надлежащего таможенного декларирования было перевезено около 400 тыс. долл. наличными», - говорится в сообщении.

Уже румынские полицейские обнаружили спрятанные под запасным колесом деньги. Вследствие таких противоправных действий таможенников государственным интересам нанесены тяжелые последствия.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

 
ForUm

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