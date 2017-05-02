Только в течение суток, 1 мая, в Украину прибыли более 160 участников и членов команд песенного конкурса «Евровидение-2017», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«В ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году «Евровидения» Госпогранслужба провела ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ГФС были проработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников песенного конкурса. Особое внимание во время прибытия участников конкурса также уделяется сфере безопасности и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас пропуск через границу участников «Евровидения» пограничники осуществляют в соответствии с требованиями действующего законодательства в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как «Евро-2012».

Также подчеркивается, что в Украину уже прибыли почти 400 участников и членов команд «Евровидения-2017». Больше всего участников пограничники оформили в аэропортах «Борисполь» и «Киев». Еще одна из команд прибыла через автомобильный пункт пропуска «Платоново», что в Одесской области.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.