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На Софийской площади в Киеве в воскресенье открылась фан-зона «Евровидения», сообщает Укринформ.

На открытии фан-городка состоялась презентация фильма «От Пономарева до O. Torvald», который рассказывает об истории развития конкурса «Евровидения» в Украине.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади установлены 42 флага иностранных государств - участников «Евровидения».

Половина периметра Софиевской площади с левой стороны от главной сцены отгорожена от проезжей части декоративными арками, которые украшены искусственными цветами и синими, желтыми, красными и зелеными зонтиками.

На территории фан-городка постоянно дежурят работники правоохранительных органов.

Зона будет работать с 30 апреля по 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно, вход свободный. За все время функционирования фан-зоны здесь планируется провести 11 концертов. Фан-зона на Софийской площади способна разместить до 10 тысяч посетителей.

Фан-городок будет поделен на следующие зоны: культурно-творческая, информационно-справочная, зона отдыха, зона развлечений и зона фудкорта.
ForUm

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