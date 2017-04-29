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Все подразделения Министерства внутренних дел переведены в режим усиленного несения службы.

Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщает Укринформ.

«Хочу подчеркнуть, что сейчас в Украине все подразделения МВД переведены в режим усиленного несения службы. Бесспорно, мы сегодня прекрасно осознаем, что, увы, традиционно российские спецслужбы и внутренние государственные деструктивные силы именно в эти даты (майские праздники и «Евровидение». - Ред.) готовы к провокационным действиям с целью нагнетания и дестабилизации внутренней ситуации в стране», - отметил Шкиряк, подчеркивая, что правоохранители готовы к любым вызовам.

Кроме того, он отметил, что «ситуация во время майских дней, а также «Евровидения» находится под полным контролем правоохранительных органов».

«Сегодня все подразделения министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничники полностью готовы к выполнению поставленных задач и осуществят все необходимые меры для охраны общественного порядка во время этих майских дней», - подчеркнул Шкиряк.
ForUm

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