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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-», прогноз  стабильный.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2017 году замедлится до 2%, прежде чем ускорится в 2018 году до 3%», - отмечает Fitch.

Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «B», а рейтинг странового потолка - на уровне «B-».

Кроме того, стабильный прогноз свидетельствует о том, что Fitch считает сбалансированными риски повышения и понижения рейтинга.

«Улучшение экспортных цен на сырьевые товары и увеличение объемов экспорта продукции сельскохозяйственного сектора должны смягчить увеличение дефицита торгового баланса», - прогнозирует агентство на 2017-2018 годы.
ForUm

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