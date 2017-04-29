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Ливийские военно-морские силы задержали два судна, которые подозреваются в контрабандном вывозе нефти из этой страны.

Одним из захваченных судов стал танкер «Рута», который ходит под флагом Украины. Другое судно под названием «Stark» – с флагом неустановленной африканской страны, сообщает УНИАН, ссылаясь на Reuters.

По информации представителя ВМС Ливии Аюба Касема, перед захватом судов несколько часов продолжалась перестрелка.

Инцидент произошел в районе Сиди Саид , что к западу от столицы Ливии Триполи. Аюб Касем не сообщил о каких-либо потерях во время операции, а также не рассказал о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.
ForUm

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