Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил на коллегии МВД, что нацполиция обеспечена топливом до июля, а патронами – до мая.

«Госбюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн, чего явно недостаточно и обеспечивает нормативную потребность только на 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн», - приводит слова Князева 112 Украина.

Так, например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами – до мая.

«Униформой обеспечены только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не «переодевались», - сообщил Князев.