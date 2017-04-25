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Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил на коллегии МВД, что нацполиция обеспечена топливом до июля, а патронами – до мая.

«Госбюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн, чего явно недостаточно и обеспечивает нормативную потребность только на 39%. По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн», - приводит слова Князева 112 Украина.

Так, например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами – до мая.

«Униформой обеспечены только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не «переодевались», - сообщил Князев. 
ForUm

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