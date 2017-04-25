Информация о конфликте между студентами-иностранцами и бойцами полка «Азов», произошедшего 23 апреля на футбольном поле в Левобережном районе Мариуполя, внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данному факту проводится проверка.

Также по приказу заместителя главы-начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина начата служебная проверка в отношении сотрудников Левобережного отдела полиции по мерам реагирования на конфликт.

Как сообщает сайт города 0629 со ссылкой на очевидцев, люди в камуфляже с дубинками прогнали темнокожих студентов с футбольного поля.