Журналисты телеканала ZIK осуществляли несанкционированную видеосъемку военного режимного объекта с помощью дрона в пгт Оржев Ривненской области и были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«24 апреля возле одного из военных объектов Вооруженных сил Украины дежурной охраной была задержана съемочная группа отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер», - говорится в сообщении.

На место происшествия были немедленно вызваны представителей Национальной полиции, Службы безопасности Украины, которым передали задержанных лиц.

Продолжается выяснение обстоятельств совершения несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта.