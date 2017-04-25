Журналисты телеканала ZIK осуществляли несанкционированную видеосъемку военного режимного объекта с помощью дрона в пгт Оржев Ривненской области и были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«24 апреля возле одного из военных объектов Вооруженных сил Украины дежурной охраной была задержана съемочная группа отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер», - говорится в сообщении.
На место происшествия были немедленно вызваны представителей Национальной полиции, Службы безопасности Украины, которым передали задержанных лиц.
Продолжается выяснение обстоятельств совершения несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта.
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