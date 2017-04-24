Сотрудники уголовного розыска Главного управления столичной полиции во время «деловой» встречи в ресторане в центре города задержали «вора в законе» Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище «Гела Тбилисский», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«51-летний гражданин России был «коронован» в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные «сходки», поддерживал связь с «товарищами», которые живут вне закона. Также известно, что «Гела Тбилисский» поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне «вор в законе» «крышевал» деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям – кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данным полиции в прошлом «Гела Тбилисский» неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо разбирается в уголовных традициях и живет по «понятиям».

При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении «Гелы Тбилисского» в Российскую Федерацию с запретом въезда на три года.