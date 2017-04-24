В Киеве на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу украинской поэтессы Леси Украинки.
Как сообщает Еспресо, вандалы похитили с памятника бронзовые элементы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Могиила поэтессы Леси Украинки – памятник истории национального значения, 1913 года, расположена в Киеве на Байковом кладбище (старом), участок № 3.
В 1939 г. на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.
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