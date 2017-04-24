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В Киеве на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу украинской поэтессы Леси Украинки.

Как сообщает Еспресо, вандалы похитили с памятника бронзовые элементы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Могиила поэтессы Леси Украинки – памятник истории национального значения, 1913 года, расположена в Киеве на Байковом кладбище (старом), участок № 3.

В 1939 г. на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.
ForUm

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