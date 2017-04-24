Украинские пенсионеры самые бедные в Европе. Белорусы на заслуженном отдыхе получают не меньше 83 долларов, россияне – 123 доллара, поляки – 480, а украинцы – всего от 47 долларов. Но и на низкие пенсии денег едва хватает. В прошлом году в Министерстве соцполитики заявили: дыра в бюджете Пенсионного фонда достигла критической отметки. Проблем несколько. Украинцы получают слишком низкие зарплаты, а значит, платят маленькие суммы в виде налогов, кроме того – пенсионеров в стране больше, чем плательщиков налогов. МВФ настаивает: нужно повысить пенсионный возраст. Тогда количество «новых» пенсионеров сократится, а число работающих – вырастет. Украинцы идею не поддержали.

Сайт «Сегодня» выяснил, когда и как могут повысить пенсионный возраст и почему Кабмин не прислушался к главному кредитору страны.

В этом году пенсионный возраст не тронут, но рано или поздно решение придется принять

Повышать пенсионный возраст в Украине не будут, заверил премьер-министр Владимир Гройсман. Пенсионную реформу проведут, но болезненный для украинцев вопрос не тронут. Логика Кабмина простая: украинцы и так живут мало.

Один из первых вариантов меморандума с МВФ включал повышение пенсионного возраста на три года. Министр соцполитики Андрей Рева пояснил: возраст выхода на пенсию увеличивают, чтобы изменить соотношение работающих и пенсионеров. Однако в Украине есть возможность вместо того, чтобы сокращать количество пенсионеров, увеличить число работающих. Спорный пункт из меморандума убрали.

Правда, после этого позиция МВФ не поменялась. «Украина должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд. Достичь этого можно разными способами: от дальнейшего ограничения возможности досрочного выхода на пенсию и к увеличению эффективного пенсионного возраста», – написал в своей колонке глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Средний возраст выхода на пенсию для мужчин, поясняет Роден – около 58,5 года, для женщин – 56 лет. Для сравнения: средние показатели в ЕС: 63,6 года для мужчин и 62,6 года для женщин. В комментарии «Сегодня» вице-премьер Павел Розенко, курирующий реформу в правительстве, нашел контраргумент – как можно поднимать пенсионный возраст до 65, если средняя продолжительность жизни украинца – те же 65 лет.

«Опять говорится о том, что в Европе средний возраст выхода на пенсию выше. Безусловно, с этим можно согласиться. Но давайте тогда рядом приведем данные по длительности жизни. Длительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем у европейцев. Если взять соотношение выхода на пенсию к длительности жизни, то оно будет не в пользу Европейского Союза. У нас это расстояние короткое. То есть говорится о том, чтобы установить пенсионный возраст для мужчин в 65 лет, когда средняя продолжительность жизни у нас у мужчин 65 лет», – подчеркнул Розенко.

Стоит отметить, что чиновник почему-то оперирует не данными о продолжительности жизни после 60 лет, а называет средний возраст жизни украинца. В последнем показателе учитывается смертность в любом возрасте, в том числе при рождении. По данным Министерства социальной политики, мужчины, которые доживают до пенсионного возраста, в среднем живут до 76 лет, а женщины – до 80 лет. То есть украинский мужчина живет на пенсии не 5 лет, как можно понять со слов чиновника, а 16.

Аргументы «за» повышение пенсионного возраста:

«Новых» пенсионеров станет меньше

Увеличится количество налогоплательщиков за счет тех, кто должен был стать пенсионером, но продолжит работать

Сокращаются риски бедности за счет более длительного периода работы

Аргументы «против»:

Возрастная дискриминация – украинцам старше 60 лет сложно найти работу

Придется реформировать сферы занятости, медицины и образования

Украинцы будут меньше жить на пенсии

Большинство экспертов уверены: рано или поздно повышать пенсионный возраст придется. С такой позицией соглашаются и парламентарии из пропрезидентской партии, и даже правительство. По словам представителя президента в Раде Ирины Луценко, на такой шаг Украина может пойти через пять-десять лет.

«Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Мы не говорим о сегодняшнем времени… пенсии низкие и надо привести в порядок именно солидарную систему. А только после того, когда экономические показатели и инфляция будут на достаточно низком уровне, говорить о накопительной системе», — сказала Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

10 миллионов работающих украинцев содержат более 12 миллионов пенсионеров. При этом еще несколько миллионов человек трудоустроены, но взносы на пенсии не платят. Если в Украине увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч, подсчитали в Институте демографии и социальных исследований.

«Международные стандарты, например конвенция о социальной защите, предполагают, что пенсионный возраст в 65 лет можно устанавливать невзирая не на какие обстоятельства. На самом деле сказать, что прямых ограничений в международной практике нет. Низкий пенсионный возраст не сопутствует длительной продолжительностью жизни. Люди, которые доживают до 60 лет, с такой же вероятностью доживут и до 63 лет», – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.

Так, если ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, количество украинцев, которые выходят на пенсию, будет в два раза ниже.

Когда выходят на пенсию в других странах

В прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о поэтапном увеличении пенсионного возраста на пять лет. Мужчины будут получать пенсию в 65, женщины – в 60 лет. При этом продолжительно жизни белорусских пенсионеров не сильно отличается от ситуации в Украине. Белорусы, достигнув 60-летия, в среднем живут еще 16 лет (практически столько же, сколько и украинцы).

На данный момент в Польше мужчины выходят на пенсию в 65,4 года, а женщины – в 60,4. Постепенно, до 2040-го, и мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 67 лет. Размер пенсии достигает 60% от средней заработной платы (в Украине – всего 35%).

Во Франции пенсионную реформу утвердили еще в 2013-м году. Если бы изменения не провели, по прогнозам правительства, дефицит ПФ мог увеличиться с 14 до 19 миллиардов долларов. Французы увеличили размер взносов в фонд и пенсионный возраст. Сейчас, согласно данным ВОЗ о продолжительности жизни во Франции, мужчины проводят на «заслуженном отдыхе» 19,4 года, а женщины – 25,4. При этом средняя пенсия в 2016-м году – 1142 доллара.

В Боснии и Герцеговине, Грузии (только мужчины), Косово, Хорватии, Эстонии выходят на заслуженный отдых в 60. В Германии и США уже заявили о планах постепенно увеличить пенсионный возраст до 70 лет.

Повышение пенсионного возраста – вынужденный шаг, на который идут все развитые страны. Связано это с мировой тенденцией старения населения. Поколение детей сокращается – украинцы, как и европейцы, не спешат заводить большие семьи, при этом стариков не становится меньше.

Мнения экспертов: стоит ли повышать пенсионный возраст

Премьер-министр Владимир Гройсман:

«Та пенсионная система, которая сегодня есть в стране, является тотально несправедливой, и 85% украинских пенсионеров получают пенсии на уровне минимальной. Это фактически – тотальное обеднение украинских пенсионеров. Мы с вами, независимо от политических флагов, должны изменить пенсионную систему, чтобы достичь трех параметров».

«Вторая позиция: мы на сегодняшний день имеет при тотально низких пенсиях дефицит Пенсионного фонда более 140 млрд грн. Это означает только одно – система, в которой половина является дотационной, является не жизнеспособной. Поэтому мы должны решить вопрос с дефицитом ПФ».

«После внесения Кабмином правительственного варианта пенсионной реформы, который не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а другие меры, позволяющие построить справедливую бездефицитную систему, правительство сделает достаточно существенный перерасчет пенсий для украинцев», — сказал премьер, отвечая на вопросы парламентариев в Раде в прошлом месяце.

Главный демограф страны Элла Либанова:

«Если у нас пенсионный возраст 60 лет, то наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мы пенсионный возраст поднимем (мужчинам, – прим.ред.) до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет. Это слишком мало, если считать, что 40 лет они где-то работают и платят взносы, это просто жестоко. У женщин ситуация лучше, у них были все демографические основания повышать пенсионный возраст до 60 лет».

Министр соцполитики Андрей Рева:

«У нас этого нет в программе президента, у нас этого нет в программе Верховной Рады и большинства политических сил. Поэтому этот вопрос мы можем обсудить чисто гипотетически. Вот у нас не хватает денег Пенсионного Фонда. Мы едем занимать на Запад. Приезжаем в Германию, встречаемся с Ангелой Меркель. И скорбно ей в лицо говорим о том, что у нас не хватает денег на пенсии. О чем она думает, как вы считаете? Она воспитанная женщина, она, конечно, не скажет это в лицо, но она знает, что у нее возраст выхода на пенсию в Германии – 67 лет. О чем она думает? «Ребята, вы, конечно, молодцы! Как замечательно: мои пенсионеры работают до 67-ми, вкалывают, у вас 60, а средний возраст выхода мужчин – 49 лет в Украине, – и вы приходите у нас просить деньги на пенсию?»

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко:

«Я думаю, нужно повышать пенсионный возраст. Это делается не для тех людей, кто уже сейчас на пенсии, и даже не для тех, кто сейчас в предпенсионном возрасте. Решение можно принять сегодня, а начать повышение позже. Можно наметить какое-то поколение, скажем, родившихся в1990-х – начале 2000-х годов, и назначить им более высокий пенсионный возраст.

Эти поколения самые малочисленные, и пока они будут формировать рабочую силу, нагрузка на пенсионную систему будет «зашкаливать». Если не повышать им пенсионный возраст, придется повышать налоги и ставки ЕСВ. Когда эти малочисленные поколения будут выходить на пенсию (это как раз будет конец 2050-х годов), будет небольшое ослабление напряженности и можно будет платить им более щедрые пенсии».

Александр Литвин, «Сегодня»