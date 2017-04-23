В оккупированном Луганске сегодня ночью прогремел взрыв.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, взрыв слышали жители городка завода ОР в районе бывшего Жовтневого военкомата на улице Калугина, где в настоящее время боевики разместили свою технику.

«Взрыв был около 00:30 ночи такой силы, что стекла в окнах повылетали рядом в многоэтажках,забор там снесен», - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

На место инцидента приехали так называемые службы МЧС.

«Они делали обход квартир, где не оказалось стекол в окнах, соседи пускали их в пустые квартиры, поскольку им оставили ключи некоторые хозяева», - отметила луганчанка Елена.

По ее словам, информации о пострадавших нет.

«Даже если что-то и станет известно, Вы ж понимаете, кто и как об этом тут расскажет»,- добавила она.