также в разделеПроисшествия
В результате подрыва авто погиб наблюдатель ОБСЕ, еще один ранен 13
На Луганщине подорвался автомобиль ОБСЕ, есть жертвы 107
В Запорожской области в результате взрыва пострадали два человека 11
В Одессе на рынке сгорели 143 торговых павильона 36
Авдеевка снова обесточена 68
Без электричества остаются сотни населенных пунктов 58
Непогода в Украине: число обесточенных населенных пунктов возросло до 368 21
В Запорожье перевернулась маршрутка: 8 пострадавших 78
В Черновцах на улице взорвалась граната 52
В Северной Осетии в ДТП погибли двое детей из Украины 97
В зоне АТО обострение: за сутки 2 военных погибли, 8 ранены 288
Под машину мэра Измаила подложили бомбу 52
Под Авдеевкой в результате обстрела погибли двое военных 41
Штаб: НВФ обстреливают Широкино из всех видов имеющегося оружия 32
На нефтебазе под Киевом произошел взрыв 149
На Днепропетровщине упавшее из-за стихии дерево убило женщину 68
Омелян уточнил, что сегодня на украинских дорогах погибли 4 человека 28
На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 4 человека 71

В оккупированном Луганске сегодня ночью прогремел взрыв.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, взрыв слышали жители городка завода ОР в районе бывшего Жовтневого военкомата на улице Калугина, где в настоящее время боевики разместили свою технику.

«Взрыв был около 00:30 ночи такой силы, что стекла в окнах повылетали рядом в многоэтажках,забор там снесен», - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

На место инцидента приехали так называемые службы МЧС.

«Они делали обход квартир, где не оказалось стекол в окнах, соседи пускали их в пустые квартиры, поскольку им оставили ключи некоторые хозяева», - отметила  луганчанка Елена.

По ее словам, информации о пострадавших нет.

«Даже если что-то и станет известно, Вы ж понимаете, кто и как об этом тут расскажет»,- добавила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года