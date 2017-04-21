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Нынешняя администрация США работает над выбором специального посланника, который будет обеспечивать канал общения с Москвой, в том числе относительно ситуации в Украине.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на американское издание BuzzFeed News.

Раньше эту роль исполняла Виктория Нуланд.

«Ожидается, что администрация Трампа назначит нового специального посланника, который непосредственно будет общаться с Владиславом Сурковым, главным помощником президента России Владимира Путина, известным как «серый кардинал» Кремля», - говорится в сообщении со ссылкой на двух европейских чиновников, которое растиражировали другие американские СМИ.

Имя нового представителя США пока не называется. Зато, как отметили источники, он будет «вести переговоры о судьбе разрушенной войной Украины».

По словам одного из западных дипломатов, канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает создание такого канала и даже говорила об этом во время встречи с президентом Трампом в Белом доме в прошлом месяце. Контроль за выбором дипломатического представителя, а также (как предполагается) его Кабинета, ложится на госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Источники в американской администрации неофициально признали, что «сейчас эта идея обсуждается», однако «пока окончательных решений принято не было». На медиа-запрос по этому вопросу Белый дом пока ничего не ответил.

Во времена администрации Барака Обамы функционирование этого канала обеспечивала Виктория Нуланд. Тогда диалог с российской стороной касался, прежде всего, имплементации Минских договоренностей и других вопросов относительно Украины. Нуланд занимала пост помощника государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии, напоминается в публикации.

 
ForUm

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