В Киеве в связи с организацией и проведением мероприятий песенного конкурса «Евровидение-2017» временно изменят организацию дорожного движения на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в рамках проведения церемонии открытия конкурса с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях:

- на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до переулка Крепостного);

- на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского);

- на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского);

- на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспорта и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспорта и пешеходов в обоих направлениях:

- на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного);

- на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме того, с 24:00 25 апреля до 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне Крещатика).

С 24:00 25 апреля до 24:00 18 мая ограничат движение транспорта в обоих направлениях:

- на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской);

- на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Также в рамках проведения мероприятий на территории Арены-МВЦ (проспект Броварской, 15) с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на следующих улицах:

- ул. Никольско-Слободской в обоих направлениях (от ул. Панельной до ул. Митрополита Андрея Шептицкого);

- ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

В КГГА отметили, что на время проведения мероприятий в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, пути следования которых проходят по указанным улицам, будут также внесены изменения.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.