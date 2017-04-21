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Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак не смогла объяснить, за что получила почти 400 тысяч грн дохода в декабре 2016 года.

Этот вопрос был поднят сегодня, 21 апреля, на слушаниях в антикоррупционном комитете Верховной Рады, сообщает LIGA.net.

Отвечая на вопрос народного депутата Сергея Лещенко, откуда у нее за декабрь прошлого года почти 400 тысяч грн задекларированного изменения материального положения, Корчак сказала: «Это общий, совокупный доход, который состоял из отпускных».

На вопрос, что в эту сумму входило кроме отпускных, глава НАПК ответила: «В декабре премии не начислялись. В ноябре премия для всех членов Нацагентства была 50%... У меня нет при себе расчетов. Я могу вам показать выписку из своей зарплаты. Вы увидите расчеты».

«Премии в 200 тысяч грн у нас не было. Только в августе… в июле и сентябре была начислена премия 250%», - отметила Корчак, отвечая на вопросы депутатов.

На уточняющий вопрос, сколько в денежном выражении составляет 250%, чиновница ответила: «Должностной оклад - условно 30 тысяч, умножьте на 250». Также она не смогла ответить на вопрос о премиях членам НАПК, сообщив только, что, начиная с декабря, премии не начислялись.

Отвечая на вопрос, сама ли она начисляла себе премии, Корчак заявила: «У нас есть положение о премировании. Национальное агентство делегировало эти полномочия мне, и мы все вместе сидели и… рассчитывали. Не будем переводить в смех и грех этот вопрос».
ForUm

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