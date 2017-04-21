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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекрастили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.   

По данным пресс-центра ведомства, «конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность.

«Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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