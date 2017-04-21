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В аэропорту «Киев» сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу одного из пассажиров – 32-летнего гражданина России, который направлялся из Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, мужчина прибыл рейсом «Минск-Киев». Во время мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Также выяснилось, что он не имел достаточных денежных средств для пребывания на территории страны.

«В ходе оглашения принятого решения о непропуску в Украине гражданин РФ начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях и угрожать физической расправой над гражданами Украины, которые находятся на территории РФ. Кроме этого, человек не сдерживал себя в использовании нецензурной брани в сторону сотрудников Госпогранслужбы», - говорится в собщении.

Гражданину России запретили въезд в Украину сроком на три года и отправили обратным рейсом.
ForUm

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