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В январе-марте 2017 г. оборот розничной торговли в Украине по сравнению с январем-мартом 2016 г. в сопоставимых ценах вырос на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Оборот розничной торговли в марте 2017 г. по сравнению с февралем увеличился на 15,6%, а с мартом 2016г. - на 8,7%, сообщает LIGA.net.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в первом квартале 2017г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. отмечен в Кировоградской (+7,6%), Киевской (+7%), Винницкой (+6,2%) и Черниговской (+6,2%) областях.

Данные приведены без учета временно оккупированных территорий Украины и части зоны проведения АТО.

Как ранее сообщал ForUm, оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 104,287 миллиарда гривен.
ForUm

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