Полицейские обезвредили взрывное устройство, которое было заложено под машиной мэра города Измаил Андрея Абрамченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Это действительно факт, что сегодня взрывотехнические подразделения ГУНП в Одесской области обезвредили воздушным ударом взрывное устройство, которое злоумышленники разместили под автомобилем мэра города Измаил Андрея Абрамченко», – отметил он.

Форостяк поблагодарил за бдительность и профессионализм всех, принимавших участие в операции.

По его словам, по данному факту открыто досудебное производство и ведутся следственные действия. «Любые другие обстоятельства не являются темой для разглашения по понятным причинам», – подчеркнул Форостяк.