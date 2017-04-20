Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Ирана, сообщает пресс-служба ведомства.

Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана.

Министр отметил, что тестовый поезд сообщением Украина-Иран может пойти уже летом.

Омелян призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.

Напомним, Украина 15 января 2016 года запустила экспериментальный грузовой поезд в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России, который пролегает через территорию Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Поезд в составе 10 вагонов и 20 сорокафутовых контейнеров проследовал по Черному морю и основным станциям: порт Батуми, Алят, Актау-Порт, Бейнеу, Жезказган, Балхаш-1.

Указанный маршрут является альтернативным путем доставки грузов с Запада на Восток в обход территории РФ через Украину, Грузию, Азербайджан и Казахстан в Китай.

Поезд добрался до Китая на 16-й день пути – в ночь с 30 на 31 января 2016 года.