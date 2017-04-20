По состоянию на 1 апреля 2017 года официальное число безработных, состоящих на учете в Государственной службе занятости, снизилась до 406 800 человек, что на 13% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (467 500 человек соответственно).

Об этом говорится в статистической информации, обнародованной Государственной службой занятости.

«На одно свободное рабочее место претендовало 6 безработных (по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек)», - сказано в сообщении.

Количество лиц, трудоустроенных при содействии государственной службы занятости, выросло на 27 тыс. или 16% и составило 199 300 по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Кроме того, 59,2 тыс. человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера.

Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилась на 21% и составило 83 тыс. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости увеличилась на 27% до 319 тыс. единиц.