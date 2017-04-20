также в разделеОбщество
Мариупольцев на полгода оставили без горячей воды 4
Прокуратура Крыма подала к российской авиакомпании иск на 10 миллионов 19
Жебривский остановил закупку в библиотеки российских книг о «тайных наслаждениях» 14
В Запорожье будут заочно судить участника «отряда особого риска» 25
Из-за похолодания в черновицких школах приостановили учебу 8
НАБУ за два года арестовало 4 миллиарда коррупционных активов 8
Непогода в Украине: Без света остаются 199 населенных пунктов, заторов на дорогах нет 19
Сутки в АТО: 18 обстрелов, один раненый военный 88
В Днипре замглавы райсуда погорела на взятке в $30 тысяч 47
Сцена «Евровидения» полностью готова 36
Bellingcat: Россия использовала на Донбассе свой самый мощный танк 226
19 апреля. Картина дня 153
Я – сова: Матиос показал свою татуировку 113
Суд вызывает Януковича на заседание 71
Паспорта Насирову не отдадут 41
СМИ: Активисты грозятся бессрочной акцией, если у власти останется люстрированный Сингаевский 46
ГПУ просит Испанию экстрадировать мать Онищенко 31
МИД о решении суда ООН: Для нас это действительно победа 143

По состоянию на 1 апреля 2017 года официальное число безработных, состоящих на учете в Государственной службе занятости, снизилась до 406 800 человек, что на 13% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (467 500 человек соответственно).

Об этом говорится в статистической информации, обнародованной Государственной службой занятости.

«На одно свободное рабочее место претендовало 6 безработных (по состоянию на соответствующую дату 2016 года - 9 человек)», - сказано в сообщении.

Количество лиц, трудоустроенных при содействии государственной службы занятости, выросло на 27 тыс. или 16% и составило 199 300 по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Кроме того, 59,2 тыс. человек были привлечены к общественным и другим работам временного характера.

Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилась на 21% и составило 83 тыс. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости увеличилась на 27% до 319 тыс. единиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года