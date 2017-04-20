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В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселоне» не удалось победить в игре против «Ювентуса» – 0:0, вследствие чего команда не прошла в следующий этап, сообщает Футбол 24.

Первый тайм закончился «сухой» ничьей, хотя моментов было достаточно у обоих ворот, особенно было горячо во владениях Буффона. За каталонцев могли отличиться Альба, Месси (дважды), Луис Суарес, Неймар. Едва ли не лучший момент «Барселоны» случился на 38 минуте: Игуаин с нескольких метров, пробивая в касание, попал в тер Штегена.

Второй тайм начался с острых атак обеих команд. Очередные шансы не использовали Месси, Неймар, Куадрадо. После этих неудач Луис Энрике решил усилить атаку «Барселоны», бросив в бой Пако Алькасера (вместо Ракитича). На 67 минуте Буффон не типично для себя ошибся на выходе, но Лионель с правой ноги пробил мимо ворот, а уже вскоре Серхи Роберто не попал в дальний угол.

Последние минуты поединка запомнились взаимными атаками, рукой игрока гостей в своей штрафной, после чего финальный свисток голландца Куйперса зафиксировал ничью и триумф «Ювентуса» по сумме двух матчей.

Теперь, после вылета из ЛЧ, «Барселона» будет готовиться к важному матчу против «Реала»; «Ювентус» вскоре сыграет против «Дженоа».
ForUm

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