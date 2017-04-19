Под прикрытием ОО «Атошник» в Житомирской области начала активно работать ОПГ, «продавливающая» незаконные стройки и захватывающая аграрные предприятия

В Житомирскую область возвращаются лихие девяностые. С прошлого года в регионе активно действует банда Сергея Артемова. ОПГ устанавливает свои правила местной власти, усаживает на ключевые посты «своих» чиновников, «кошмарит» бизнес. Правоохранители с Артемовым, его «коллегами» Бульдозером, Шепелявым и другими не менее колоритными криминальными личностями предпочитает не связываться. Ведь «работает» эта бригада под вывеской ветеранской общественной организации «Атошник». Многие из этой группировки называют себя «айдаровцами». Правда, приезжавшие в Житомир представители легендарного подразделения в людях Артемова «своих» не признали. Тем не менее, члены группировки продолжают рассказывать о своих подвигах, заслужив среди местного населения прозвище «гоп-айдаровцев».

Овощехранилище агропредприятия, «отжать» которое хотела псевдоветеранская организация Сергея Артемова

Одна из главных «тем» Артемова - «отжим» земли. В мае прошлого года «ветераны» фактически штурмом взяли областное управление Госгеокадастра. И уже через несколько месяцев и. о. руководителя Госгеокадастра Житомирщины назначается скандально известный «земельщик» Сергей Козаков, 5 лет назад проходивший в качестве обвиняемого по уголовному делу о коррупции. В 2010 году, занимая должность заместителя начальника управления Госземагентства в Коростенском районе, он требовал от частных предпринимателей взятки.

Сергей Артемов

Артемов и его «братва» утверждали, что смена руководства областного Госгеокадстра необходима, так как прежнее начальство не справлялось с проблемой выделения земельных участков ветеранам. Однако после прихода Козакова на должность для участников АТО и их семей ситуация не изменилась. Чиновники саботировали заявления на выделение земли, которые шли «мимо» «Атошника». Зато у Артемова появилась возможность оформлять любую приглянувшуюся землю в любом количестве. В «Атошник» стали созывать всех, кто имеет удостоверение участника боевых действий. Условие следующее: люди подписывают заявления, а оформляет землю непосредственно Артемов, он же потом по доверенности будет ей и распоряжаться, отдавая самим ветеранам небольшую сумму аренды.

В конце прошлого года земельные рейдеры нагрянули в Чудновский район Житомирской области, наметив несколько жертв среди аграрных хозяйств. Попытка рейдерского «отжима» земли происходила, что называется, на глазах у местной громады. Выехав на место и пообщавшись с жителями, мы составили картину того, как действовала группировка Артемова.

Богдан Максимчук

В результате процесса децентрализации в Краснопильскую объединенную территориальную громаду в Чудновском районе Житомирской области слились села Краснопиль, Беспечная, Молочки, Носивки и Стеткивцы. Число жителей перевалило за 4 тысячи, а количество ветеранов АТО выросло до 28. Свободной земли за пределами сел хватает. Но селяне со статусом участников боевых действий пахотных наделов не получают – Козаков из Госгеокадастра отказывает заявителям под разными предлогами. То масштаб графических материалов не позволяет точно установить пределы участка, то нет информации относительно привязки участка к населенному пункту, то не получается сделать выкопировку из материалов инвентаризации земель…

«Некоторые наши воины уже третий раз подают документы. Юрий Мартынюк, Артур Шуберт, Михаил Мельник, Сергей Лошак и десятки других получили отказы. Вместе с тем, Госгеокадастр присылает на сельсовет запросы на согласие выделить те же земельные участки абсолютно незнакомым нам людям», - говорит председатель Краснопильской громады Иван Патей.

По словам головы, в последнее время Козаков пытается массово раздать землю «псевдоатошникам» в обход местных ветеранов. По правилам, в 10-дневный срок после получения запроса из Госгеокадастра сельсовет должен либо согласовать заявку, либо направить мотивированный отказ. Отсутствие ответа приравнивается к согласию. Так вот, Госгеокадастр идет на уловку: запрос «ошибочно» присылают не в Краснопильский сельсовет, а в Красносильский, что в том же районе. Пока бумагу передадут по адресу, 10-дневный срок истекает – выдача участков формально согласована!

Запрос Госгеокадастра на согласие выделить земельный участок на территории Краснопильского сельсовета, «ошибочно» отправленный в Красносильский сельсовет

«Получается, что мы молча согласовали выделение земли, даже не зная, что такой запрос был. Обратились в Госгеокадастр, а там говорят: извините, секретарь ошиблась всего в одной букве. А сколько таких «ошибок» на самом деле?» - показывает председатель запросы с подписью и.о. начальника областного Госгеокадастра.

Краснопилец Артур Шуберт 9 месяцев воевал под Мариуполем, домой вернулся летом 2015 года. Дважды подавал документы на выделение земли.

«Обращался даже на прямую линию Минюста. «Помогло»: через три дня Госгеокадастр прислал красивый конверт «Слава героям!», а в нем – отказ, - рассказывает Артур. - Зато парень из Бердичева, с которым служили вместе, получил разрешение на землю на том же участке поля. Ему как-то сумели выкопировать пределы надела, а мне написали, что сделать это невозможно».

В похожей ситуации и десятки ветеранов АТО в соседнем Любарском районе. В небольшом селе Веселка на фронте побывали почти все мужчины, третий год служит медиком Валентина Сторчак. Тем временем Госгеокадастр шлет заявителям отказы в разработке проектов землеустройства. Ветераны готовят судебные иски против руководства областного Госгеокадастра. Но терпение людей не безгранично.

«Если не добьемся выделения земли через суд, проведем «народную люстрацию»: вынесем чиновников из здания и прокатим по городу в мусорном баке. Не платить же нам за землю, за которую дрались на фронте», - решительно говорит ветеран АТО Сергей Захарчук.

Но некоторые платят. «Сейчас такса в Госгеокадастре – от 200 евро. И не факт, что деньги возьмут и не обманут. Все советуют идти к «земельным проектантам», но с ними нужно отдельный договор подписать – на право управления твоей землей. Руководит всем этим Сергей Артемов. Я с ним встречался. Он мне прямо сказал, что по-другому, не через не него, землю не получишь. Я ему все сказал, что о нем думаю. Я ведь знаю, как он «защищал» Украину на фронте. Контрабандой он занимался и грабежами. А он мне пообещал, если буду болтать, спалить дом и вырезать всю семью», - рассказал один из любарских ветеранов.

Руководитель общественной организации «Рух Автомайдан Житомир» Иван Ещенко утверждает, что «Атошник» под видом защиты интересов ветеранов АТО пытается банально заработать на них. Людям рассказывают, что в обход Артемова никто землю вообще не получит. А так есть надежда хоть какую-то копейку заработать. Глава «Атошника» обещает за участки либо платить, либо выкупить землю – правда, никто не понимает, сколько получит. Но многие готовы расстаться с гектарами за несколько сот долларов, даже не понимая истинной стоимости черноземов.

«Они предлагают ветеранам получить по 2 гектара земли. Составляют списки на 200, на 400 гектаров. Но кто будет обрабатывать эту землю? Сами «атошники»? Вряд ли. Землю затем передадут новому арендатору и получат свои комиссионные», - говорит Иван Ещенко.

Буквально на прошлой неделе в СМИ много рассказывали о противостоянии «Атошника» и агропредприятия «АТК». Сергей Козаков из Госгеокадастра выделил «кооперативу» Артемова сотни гектаров подготовленных под посевы земельных угодий, которые, как выяснилось, аграрии на совершенно законных основаниях арендуют до 2025 года. Вовремя узнав о том, что разрешение арендовать земельный участок неожиданно исчезло из реестра, компания отстояла свои права. Незаконность махинаций Козакова фактически подтвердили в Минюсте.

Тем временем «гонцы» от Артемова объезжают житомирские агропредприятия, предлагая прикупить земельный банк, который он забирает у других фирм. Богдан Максимчук - один из таких «гонцов».

«Приехал, назвался представителем проектной организации, которая оформляет землеотводы для людей и ищет, кому сдать землю в аренду на выгодных условиях, - рассказывает о визите Максимчука руководитель сельскохозяйственного предприятия «Имени Б. Хмельницкого» Наталия Черкес. - Говорил, что на землю закончились сроки действия договоров аренды, и ее будут «разатошивать» (выделять по 2 га участникам боевых действий в АТО). Но я отказалась. Видно, что земля обрабатывается, какой хозяин так просто отдаст ее? Принимать участие в полукриминальных схемах мы не хотим».

За свои услуги «проектная организация» Артемова-Максимчука просит у агрофирм от 700 долларов за гектар в зависимости от качества земли. Цена включает оформление на ветерана АТО земельного участка в частную собственность и заключение договора о его аренде. На выходе клиент получает либо пакет договоров с физлицами, либо предприятие, владеющее правами обрабатывать арендованную землю.

Но земля - лишь часть бизнеса Артемова. Жители Житомира хорошо наслышаны о других видах деятельности ОО «Атошник». Сергей Артемов, к слову, является учредителем нескольких компаний с названием «Атошник»: жилищно-строительного кооператива, гаражного кооператива и охотничьего клуба.

В последние два года «атошники» Артемова в камуфлированных костюмах с шевронами различных воинских подразделений, в которых никогда не служили, появляются на каждом заседании Житомирского горсовета. Угрожающего вида группа поддержки нужна Сергею Артемову, который еще и входит в состав исполкома, чтобы ставить на голосование проекты обеспечения ветеранов АТО жильем. Интересы лидера «Атошника» в этом вопросе совпали с интересами застройщика, привыкшего не обращать особого внимания на общественное мнение. Компания «Интергал-Буд» нардепа Владимира Зубика, со скандалом застроившая остатки фундамента дворца князя Владимира Х века на Старокиевской горе в столице, с конца 2013 года облюбовала Парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в Житомире. Хотя первоначально планировалось, что в рекреационной зоне львовская фирма достроит Гастрольный театр, это здание компания снесла как аварийное и перепрофилировала назначение земельного участка. По новому плану, в единственном парке в исторической части Житомира на месте срубленных 300-летних деревьев должен был вырасти не один дом, а целый жилой комплекс «Сити-Парк». Горсовет принял такое решение под давлением «камуфляжников» Артемова, вооруженных лозунгом «обеспечим жильем ветеранов АТО».

«Застройщик пообещал им три квартиры - в шести домах на 500 квартир! Дом, который там сейчас стоит, построен незаконно, но этому самострою уже предоставили юридический адрес – и тоже под давлением «Атошника». Артемов приводил своих «гайдаровцев» на исполком, чтобы легализовать дом. Но им в нем ничего не дали. Тогда горсовет выделил средства на приобретение квартир для ветеранов, но и после этого решения Артемов и компания не успокоились и добивались закрепления участка за застройщиком», - рассказал Иван Ещенко.

В январе 2017 года против строительства многоэтажки, угрожавшего уничтожением памятника садово-паркового искусства, выступили общественные активисты Житомира. Видя, что оборудка может сорваться, Артемов с помощью своих людей лоббировал заключение договора между исполкомом, застройщиком и своим ОО «Атошник». «Камуфляжники» пришли на заседание исполкома и мешали его проведению, оскорбляли присутствующих, ругались. Они также заблокировали выходы из зала, требуя позитивного голосования за документ, по которому в собственность участников АТО должны были отойти квартиры общей площадью 300 квадратных метров. Но здравый смысл восторжествовал: сначала исполком отказался заключать договор, а вначале апреля депутаты горсовета утвердили план зонирования города, окончательно запретив жилищное строительство в рекреационной зоне.

Справедливое разрешение проблемы со скандальным строительством в городском парке должно наконец подтолкнуть житомирских правоохранителей вплотную заняться расследованием деятельности ОПГ Сергея Артемова. Очевидно, что рвущаяся к власти в город группировка готова блокировать решение любого жизненно важного для общества вопроса, «отжимать» бизнес и запугивать людей, насаждая лишь свою позицию и применяя коррупционные и откровенно криминальные методы. Властям следует поставить заслон преступному самоуправству нескольких десятков псевдоветеранов, иначе под угрозой окажутся не только инвестиционный климат в регионе, но и социальный мир на Житомирщине.