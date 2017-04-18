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Во Львове возобновили отопительный сезон в связи с низкой среднесуточной температурой воздуха. Об этом сообщается на сайте горсовета со ссылкой на управление инженерного хозяйства.

«Отопительный сезон во Львове продолжается. Чтобы принимать решение об окончании отопительного сезона среднесуточная температура в течение трех суток должна быть выше 8°С. На данный момент такая температура не наблюдается», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на сегодняшнее утро отопление подается всем потребителям «Львовтеплоэнерго»: отопление получают 1624 потребителя, а горячую воду –  1115.

Как известно, Львов завершил отопительный сезон в конце марта.
ForUm

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