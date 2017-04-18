В результате обстрела членами незаконных вооруженных формирований в Авдеевке разрушены 8 домов, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Обстрел произошел около 18:00 понедельника, 17 апреля.
Под минометным огнем вновь оказалась старая часть города.
«В результате дом 67 по улице Тургенева полностью разрушен, а 65 – частично, еще 6 частных домовладений получили значительные повреждения: осколками посекло окна, крыши», - сообщили в полиции.
Пострадавших нет. Правоохранители работают на месте происшествия.
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