также в разделеПроисшествия
ДТП на трассе Киев-Ковель: пятеро погибших 42
Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших 36
В Васильковском гарнизоне погиб военнослужащий 46
В Балаклее из-за возгорания снаряда погиб 4-летний мальчик 49
Под Киевом ранили бойца Нацгвардии и зарезали его собаку 52
АТО: Количество обстрелов растет, ранен один военный 99
Сильный ветер принес на Закарпатье венгерского парашютиста 81
Во Львове столкнулись поезда, 8 вагонов сошли с рельсов 83
К машине киевского бизнесмена прикрепили гранату 84
На Пасху в зоне АТО ранены двое военных 72
В Одессе у мужчины украли сумку с миллионом 135
Избитый в Житомире раввин умер в Израиле 122
ЧП на Киевщине: Подростки пытали и изнасиловали мальчика 189
В ДТП в России пострадали трое украинцев 41
За сутки в зоне АТО ранены 4 военных 87
Полиция прокомментировала инцидент с обстрелом журналистов 73
В дом ривненского предпринимателя бросили гранату 40
На Луганщине взрывом повреждены железнодорожные пути 55

В результате обстрела членами незаконных вооруженных формирований в Авдеевке разрушены 8 домов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Обстрел произошел около 18:00 понедельника, 17 апреля.

Под минометным огнем вновь оказалась старая часть города.

«В результате дом 67 по улице Тургенева полностью разрушен, а 65 – частично, еще 6 частных домовладений получили значительные повреждения: осколками посекло окна, крыши», - сообщили в полиции.

Пострадавших нет. Правоохранители работают на месте происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

113
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года