Сторонники расширения полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидируют на общенациональном референдуме. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на предварительные данные Высшего избирательного совета, передает ВВС.

Согласно данным по итогам обработки 95% бюллетеней, переход от парламентской формы правления к президентской поддержали 51,7% избирателей. Против высказались 48,3%.

По информации местного телеканала Habertuk, явка составила 86%.

Крупнейший город Турции Стамбул и столица Анкара, по предварительным данным, проголосовали против изменений.

В руководстве оппозиционной Республиканской народной партии заявили о неких «незаконных действиях», которые совершались в ходе референдума в пользу правительства.

В общей сложности власти предлагают внести в конституцию 18 поправок. Их принятие будет означать кардинальные политические перемены в стране.

Также предлагается отменить должность премьер-министра, увеличить число депутатов парламента и внести изменения в судебную систему.

В турецком правительстве полагают, что внесение поправок в конституцию упростит и укрепит систему управления страной. Противники утверждают, что с принятием изменений страна скатится к диктатуре.

Жители нескольких районов Стамбула провели необычную акцию протеста против итогов референдума. Они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов.

Как сообщает агентство «Рейтер», такие протесты были отмечены как минимум в четырех районах города. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.