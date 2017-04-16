В Киевской области арестованы без права внесения залога обидчики малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура Киевской области взяла на особый контроль расследование дела в отношении группы подростков, которые издевались над 10-летним мальчиком, пытали его и удовлетворяли половую страсть неестественным способом», - говорится в сообщении.

Юноши подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщил глава Киевской ОГА Александр Горган в Facebook, ЧП произошло 9 апреля в Иванкове.

«Трое подростков поиздевались над 10-летним мальчиком. Его жестоко избивали несколько часов подряд, пытали, бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу. Неопровержимые доказательства дают основания утверждать, что группа подростков насиловала ребенка палкой», - написал он.

Горган дал поручение провести служебное расследование, в частности, относительно бездеятельности председателя Иванковской РГА, который должен был координировать работу полиции района и других служб района.

«Служебное расследование начато также в отношении работников полиции – еще до вчерашнего утра злоумышленники не считались подозреваемыми и не были допрошены, а только предоставили объяснения по делу», - подчеркнул чиновник.

При этом глава ОГА подчеркнул, что о событии узнал только 13 апреля.

«И только от меня о пытках ребенка узнали руководители правоохранительных органов области. Однозначно тяжесть этого преступления хотели скрыть как от руководства области, так и от общественности. Дело умышленно квалифицировали как «Хулиганство», неотложные следственные действия, экспертизы своевременно не проводились, доказательства не изымались», - сообщил Горган.

По его словам, только личное вмешательство прокурора области обеспечило переквалификацию и начато уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.