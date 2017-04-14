Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из реестра е-деклараций на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

«Декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты на основании соответствующего решения о применении специальных мер обеспечения безопасности этих работников и их близких родственников в соответствии со статьями 10, 13, 14 Закона Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов», а именно – постановления заместителя генерального прокурора Украины – главного военного прокурора Анатолия Матиоса», - пояснили в НАПК.

«Такие меры носят исключительный и временный характер. При этом эти декларации хранятся на ресурсах Реестр и доступны для проверки», - заверили в агентстве.

Решение НАПК основывается на статье 17 указанного закона и принято с осознанием возможных негативных последствий невыполнения постановления.

При этом следует отметить, что непринятие или несвоевременное принятие достаточных мер для безопасности сотрудников правоохранительных органов или лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве или разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого под защиту, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Напомним, после возобновления работы реестра с сайта исчезли более 200 деклараций сотрудников ГПУ и военных прокуратур.