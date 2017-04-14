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С начала проведения Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли свыше 2,6 тыс. военных.

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает 112 Украина.

«За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили ранения», - отметил он.

Лысенко напомнил, что сегодня, 14 апреля, исполнилось ровно три года с дня оглашения и. о. президента Украины Александром Турчиновым начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе.
ForUm

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