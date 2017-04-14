Внефракционный депутат Надежда Савченко возглавила партию, которая называлась «Наступ», а теперь переименована в «Общественную платформу Надежды Савченко».

Об этом депутат рассказала во время общения с журналистами в кулуарах Рады, сообщает 112 Украина.

«Эта партия была создана львовянами, ее название очень хорошее «Наступ». На этот раз на съезде мы изменили название и избрали меня председателем партии. Я поставила свое имя под эту партию, под идею, которую будет распространять и доносить эта партия - изменение политической системы», - рассказала Савченко.