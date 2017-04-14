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Народные депутаты, которые не посещают пленарные заседания, не получают за эти дни заработную плату.

Об этом в эфире 5 канала сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Введено в действие распоряжение, что за каждый пропущенный день вычитается из заработной платы народного депутата. За каждый день, когда он не прибыл на пленарное заседание. Это та форма, которая была в моих силах, и она действует. Также периодически я публиковал списки депутатов, которые не присутствовали на сессии», - отметил Парубий.
ForUm

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