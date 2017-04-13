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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане почти три миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз.

«В сегодняшнем решении суда по делу Тагаева и другие против России ЕСПЧ выявил следующее: суд единогласно постановил, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь) из-за того, что не удалось предпринять превентивные меры… Суд постановил голосованием шесть против одного, что статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты) не была нарушена», — говорится в сообщении.

«…Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Присужденная каждому сумма отличается, так как была принята во внимание степень того, как они пострадали, и того, какие меры были приняты в отношении них Россией», — отмечается в документах.

С этим не согласились трое судей из семи. Было два особых мнения: одно представлено Ханларом Гаджиевым (Азербайджан) и Дмитрием Дедовым (Россия), второе — Пинто де Альбукерке из Португалии.

В решении содержится отдельное указание на исполнение статьи 46 ЕКПЧ. В ней говорится, что «высокие договаривающиеся стороны обязуются исполнять окончательные постановления суда по делам, в которых они являются сторонами». Кроме того, в этой статье идет речь о том, что окончательное постановление суда направляют комитету министров Совета Европы, который наблюдает за его исполнением.

Суд пришел к выводу, что статья 2 была нарушена также из-за чрезмерного применения силы силовиками, «что привело к жертвам и раненым среди заложников», отмечает ЕСПЧ. «Отсутствовало формальное руководство структурой операции, что привело к серьезным ошибкам в принятии решений и координации с другими ответственными ведомствами», — говорится в решении.

Иск в суд подали представители 409 граждан России. Заявители отмечали, властями «не было проведено эффективного расследования» теракта в Беслане. Постановление о приемлемости жалобы обнародовали 2 июля 2015 года после публичных слушаний.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили более 1,2 тыс. человек во время праздничной линейки в средней школе № 1 Беслана. В течение трех дней заложников удерживали в спортивном зале школы, начиненном взрывчаткой. В результате теракта и штурма здания школы силовиками погибли 334 человека, в том числе более 180 детей, более 750 человек получили ранения. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

 
ForUm

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